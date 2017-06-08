Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» подписали соглашение о сотрудничестве.

22:26 вчера 322 0

Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой

Теперь она называется не World Taekwondo Federation, а просто World Taekwondo, сообщается на сайте организации.