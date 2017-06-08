06:24 сегодня 617
Дуров назвал требования о блокировке Telegram противоречащими Конституции
Он упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникации
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07.05 – 08.25
Ведущий Роман Щукин
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07.05 – 08.25
Ведущий Роман Щукин
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08.25 – 08.30
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08.30 – 11.00
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06:24 сегодня 617
Дуров назвал требования о блокировке Telegram противоречащими Конституции
Он упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникации
06:37 сегодня 431
В Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за коррупцию
21:59 вчера 939
Пётр Порошенко назвал сроки получения от США оборонительного оружия
18:36 вчера 6890
Кокорин и Дзюба выложили радостное видео после вылета сборной с Кубка конфедераций
17:26 вчера 595
Несколько российских театров анонсировали акцию в поддержку «Седьмой студии»
14:48 вчера 6204
Захарова назвала фантомными болями Макфола его сообщение об отставке посла РФ в США
13:52 вчера 575
Все допинг-пробы футболистов сборной России с ЧМ-2014 оказались отрицательными
13:10 вчера 3884
Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной блокировки Telegram
12:46 вчера 1062
Росгвардия насчитала 250 тыс. мусульман на праздновании Ураза-байрама в Москве
06:50 сегодня 86
В России начинают тестировать беспилотные автобусы «MatrЁshka»
Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» подписали соглашение о сотрудничестве.
06:42 сегодня 166
Автомобиль Infiniti упал с Бережковской набережной в Москву-реку
06:42 сегодня 170
Телеканал CNN ужесточил правила публикаций материалов о России
00:08 сегодня 212
23:58 вчера 359
23:47 вчера 113
Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане увеличилось до 152 человек
23:39 вчера 478
Дональд Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
22:53 вчера 426
Артём Дзюба объяснил суть своего жеста после вылета соборной из Кубка конфедераций
Нападающий петербургского «Зенита» вместе со своим одноклубником Александром Кокориным записал неоднозначное видео.
22:38 вчера 175
В Дамаске прокомментировали удар Израиля по позициям сирийской армии
22:26 вчера 322
Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой
Теперь она называется не World Taekwondo Federation, а просто World Taekwondo, сообщается на сайте организации.
21:56 вчера 167
21:49 вчера 836
21:26 вчера 593
Арбитр удалил не того игрока после видеоповтора на Кубке конфедераций
21:16 вчера 171
Пётр Порошенко назвал встречу с Дональдом Трампом исторической
20:58 вчера 201
15:00 Июнь 23, 2017 738
Общественный деятель, публицист
Всё, что в более-менее в лояльном Telegram, перейдёт в совсем американские источники, и дальше, ребят, не жалуйтесь
16:35 Июнь 22, 2017 496
Программный директор Московского кинофестиваля
В первый раз в истории открываем Московский фестиваль индийским блокбастером, а закрываем голливудским.
13:55 Июнь 20, 2017 766
10:35 Июнь 19, 2017 2390
временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя
Я впервые лично комментирую ситуацию с квартирами для ветеранов. Была претензия к директору департамента капитального строительства, сегодня он был освобожден от занимаемой должности, назначен новый руководитель.
15:00 Июнь 16, 2017 6575
Доцент Института общественных наук РАНХиГС, политолог
У нас в традициях нашего законотворческого процесса принятие закона – это не конец разговора, а начало разговора. Об этом в Думе уже было сказано довольно внятно, что вот, сейчас закон-то мы примем, а потом будем в него вносить изменения. Это традиция.
10:35 Июнь 16, 2017 3698
12:00 Июнь 8, 2017 1930
официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации
К наличию коррупции я как человек и как сотрудник прокуратуры, естественно, отношусь очень отрицательно. То, что она есть – это факт, отрицать это глупо.
16:41 Июнь 22, 2017 699
Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата под проливным дождём без зонта
14:22 Июнь 22, 2017 1301
11:41 Июнь 21, 2017 487
«Яндекс» снял мини-фильм к 55-летию Виктора Цоя. В нём масса цитат и оммажей
11:37 Июнь 21, 2017 271
10:46 Июнь 20, 2017 219
Слушатели «Говорит Москва» и читатели Русфонда спасли Макара Попова
09:22 Июнь 19, 2017 308
НУЖНА ПОМОЩЬ: Ксюшу Гаврилову спасет срочная операция на позвоночнике
17:07 Июнь 15, 2017 548
13:33 Июнь 15, 2017 365
Слушатели «Говорит Москва» и читатели Русфонда спасли Сашу Садикова
12:26 Июнь 15, 2017 101995
13:52 Июнь 14, 2017 471
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